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Спесивый Василий Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.01.1954

Дата смерти

27.04.2010

Пол

Мужской

Отец

1923 г.р.

Мать

1927 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1954

Отец: Спесивый Константин Михайлович

Мать: Спесивая Варвара Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
21.10.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
27.04.2010

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