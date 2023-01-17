Балинский Осип (Иосиф) Карлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балинский Осип (Иосиф) Карлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Балинский Карл

Мать: не указана

Отбывание наказания
21.03.1847 ст.
Киреевск, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Был осужден на 20 лет каторги и поступил поступил для отбытия наказания на Керевский винокуренный завод
Бракосочетание
13.01.1850 ст.

Жена: Балинская Феодора Федоровна

Киреевск, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
Около 1850 ст.

Дочь: Балинская Татьяна Осиповна

Мать ребёнка: Балинская Феодора Федоровна

Киреевск, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
Около 1853 ст.

Дочь: Балинская Анисья Осиповна

Мать ребёнка: Балинская Феодора Федоровна

Киреевск, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
1854 ст.

Дочь: Балинская Авдотья Осиповна

Мать ребёнка: Балинская Феодора Федоровна

Киреевск, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Балинская Татьяна Осиповна

Мать ребёнка: Балинская Феодора Федоровна

Киреевск, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
01.02.1857 ст.

Дочь: Балинская Анна Осиповна

Мать ребёнка: Балинская Феодора Федоровна

Киреевск, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
01.02.1857 ст.

Дочь: Ульянова Анна Осиповна (Иосифовна)

Мать ребёнка: Балинская Феодора Федоровна

Киреевск, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
1861 ст.

Дочь: Балинская Акилина Осиповна

Мать ребёнка: Балинская Феодора Федоровна

Киреевск, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Балинская Матрена Осиповна

Мать ребёнка: Балинская Феодора Федоровна

Киреевск, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
24.06.1873 ст.

Дочь: Балинская Марфа Осиповна

Мать ребёнка: Балинская Феодора Федоровна

Киреевск, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Смерть
Неизвестно
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