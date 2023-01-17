Балинский Осип (Иосиф) Карлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Балинский Карл
Мать: не указана
Отбывание наказания
21.03.1847 ст.
Был осужден на 20 лет каторги и поступил поступил для отбытия наказания на Керевский винокуренный завод
Бракосочетание
13.01.1850 ст.
Рождение ребёнка
Около 1850 ст.
Дочь: Балинская Татьяна Осиповна
Мать ребёнка: Балинская Феодора Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1853 ст.
Дочь: Балинская Анисья Осиповна
Мать ребёнка: Балинская Феодора Федоровна
Рождение ребёнка
1854 ст.
Дочь: Балинская Авдотья Осиповна
Мать ребёнка: Балинская Феодора Федоровна
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Балинская Татьяна Осиповна
Мать ребёнка: Балинская Феодора Федоровна
Рождение ребёнка
01.02.1857 ст.
Дочь: Балинская Анна Осиповна
Мать ребёнка: Балинская Феодора Федоровна
Рождение ребёнка
01.02.1857 ст.
Дочь: Ульянова Анна Осиповна (Иосифовна)
Мать ребёнка: Балинская Феодора Федоровна
Рождение ребёнка
1861 ст.
Дочь: Балинская Акилина Осиповна
Мать ребёнка: Балинская Феодора Федоровна
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Балинская Матрена Осиповна
Мать ребёнка: Балинская Феодора Федоровна
Рождение ребёнка
24.06.1873 ст.
Дочь: Балинская Марфа Осиповна
Мать ребёнка: Балинская Феодора Федоровна
Смерть
Неизвестно