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Вьюхин Андрей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.10.1922

Дата смерти

11.12.1989

Пол

Мужской

Отец

1881 г.р.

Мать

1897 г.р.

Жена

1923 г.р.

Дети

1947 г.р.
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1965 г.р.

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1922

Отец: Вьюхин Иван Егорович

Мать: Вьюхина Васса Дмитриевна

Рождение ребёнка
18.07.1947

Сын: Вьюхин Анатолий Андреевич

Мать ребёнка: Вьюхина Марья Семеновна

Вараминский с/с, Шенкурский район, Архангельской области, Россия
Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вьюхина Марья Семеновна

Вараминский с/с, Шенкурский район, Архангельской области
Рождение ребёнка
12.11.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вьюхина Марья Семеновна

Вараминский с/с, Шенкурский район, Архангельской области
Рождение ребёнка
28.05.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вьюхина Марья Семеновна

Вараминский с/с, Шенкурский район, Архангельской области
Рождение ребёнка
02.04.1965

Сын: Вьюхин Евгений Андреевич

Мать ребёнка: Вьюхина Марья Семеновна

Вараминский с/с, Шенкурский район, Архангельской области
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вьюхина Марья Семеновна

Смерть
11.12.1989
Шенкурск, 165160, Россия
Похороны
Неизвестно
Шенкурск, 165160, Россия
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