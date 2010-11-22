Вьюхин Андрей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.10.1922
Дата смерти11.12.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1922
Отец: Вьюхин Иван Егорович
Мать: Вьюхина Васса Дмитриевна
Рождение ребёнка
18.07.1947
Сын: Вьюхин Анатолий Андреевич
Мать ребёнка: Вьюхина Марья Семеновна
Вараминский с/с, Шенкурский район, Архангельской области, Россия
Рождение ребёнка
1948
Вараминский с/с, Шенкурский район, Архангельской области
Рождение ребёнка
12.11.1954
Вараминский с/с, Шенкурский район, Архангельской области
Рождение ребёнка
28.05.1958
Вараминский с/с, Шенкурский район, Архангельской области
Рождение ребёнка
02.04.1965
Мать ребёнка: Вьюхина Марья Семеновна
Вараминский с/с, Шенкурский район, Архангельской области
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вьюхина Марья Семеновна
Смерть
11.12.1989
Шенкурск, 165160, Россия
Похороны
Неизвестно
Шенкурск, 165160, Россия