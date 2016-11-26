Напреева (Гомзякова) Полина Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Напреева (Гомзякова) Полина Никитична

Место рождения

Становое, Целинный муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

13.10.1929

Дата смерти

26.11.2016

Пол

Женский

Отец

Мать

1881 г.р.

Дети

1958 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1929

Отец: Гомзяков Никита Андреевич

Мать: Напреева Таисия Андреевна

Становое, Целинный муниципальный район, Курганская область
Крещение
Неизвестно
Становое, Целинный муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
12.08.1958

Сын: Напреев Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Напреев Иван Максимович

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Рождение ребёнка
23.07.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Напреев Иван Максимович

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Смерть
26.11.2016

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