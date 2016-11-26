Напреева (Гомзякова) Полина Никитична
Место рождения
Дата рождения13.10.1929
Дата смерти26.11.2016
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1929
Крещение
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.08.1958
Сын: Напреев Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Напреев Иван Максимович
Рождение ребёнка
23.07.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Напреев Иван Максимович
Смерть
26.11.2016