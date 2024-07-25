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Евдокия Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

1883

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Даниил

Мать: ?

Рождение ребёнка
1830

Сын: Джиквас Григорий Дмитриевич

Отец ребёнка: Джиквас Дмитрий Алексеевич

Рождение ребёнка
06.10.1833

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Джиквас Дмитрий Алексеевич

Рождение ребёнка
1837

Сын: Джиквас Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Джиквас Дмитрий Алексеевич

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Параскева

Отец ребёнка: Джиквас Дмитрий Алексеевич

Рождение ребёнка
17.05.1841

Сын: Петр

Отец ребёнка: Джиквас Дмитрий Алексеевич

Рождение ребёнка
1843

Сын: Прохор

Отец ребёнка: Джиквас Дмитрий Алексеевич

Рождение ребёнка
1847

Сын: Джиквас Леонтий Дмитриевич

Отец ребёнка: Джиквас Дмитрий Алексеевич

Рождение ребёнка
14.05.1850

Сын: Джиквас Исидор Дмитриевич

Отец ребёнка: Джиквас Дмитрий Алексеевич

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Иустинья

Отец ребёнка: Джиквас Дмитрий Алексеевич

Рождение ребёнка
1855

Сын: Лев

Отец ребёнка: Джиквас Дмитрий Алексеевич

Смерть
1883

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