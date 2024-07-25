Евдокия Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смерти1883
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1830
Сын: Джиквас Григорий Дмитриевич
Отец ребёнка: Джиквас Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
06.10.1833
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Джиквас Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
1837
Сын: Джиквас Михаил Дмитриевич
Отец ребёнка: Джиквас Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Параскева
Отец ребёнка: Джиквас Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
17.05.1841
Сын: Петр
Отец ребёнка: Джиквас Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
1843
Сын: Прохор
Отец ребёнка: Джиквас Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
1847
Сын: Джиквас Леонтий Дмитриевич
Отец ребёнка: Джиквас Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
14.05.1850
Сын: Джиквас Исидор Дмитриевич
Отец ребёнка: Джиквас Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Иустинья
Отец ребёнка: Джиквас Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
1855
Сын: Лев
Отец ребёнка: Джиквас Дмитрий Алексеевич
Смерть
1883