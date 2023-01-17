Суровцов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1801
Рождение ребёнка
1803
Мать ребёнка: Суровцова Васса Алексеевна
Рождение ребёнка
1809
Сын: Суровцов Виктор Васильевич
Мать ребёнка: Суровцова Васса Алексеевна
Работа или профессия
1816
Священник Грязовецкого Христорождественского Собора.
Смерть
Неизвестно