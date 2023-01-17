Суровцов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суровцов Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1783 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1801

Жена: Суровцова Васса Алексеевна

Грязовец, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Суровцов Иван Васильевич

Мать ребёнка: Суровцова Васса Алексеевна

Грязовец, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Суровцов Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Суровцова Васса Алексеевна

Грязовец, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Работа или профессия
1816
Грязовец, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Священник Грязовецкого Христорождественского Собора.
Смерть
Неизвестно
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