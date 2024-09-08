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Каллиник (Калина) Николаевич

Место рождения

Дарьино, Тарасовская волость, Кинешемский уезд

Дата рождения

Около 1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: Николай Ульянович

Мать: не указана

Дарьино, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Надежда Харламовна

Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Ульяна (Улания) Каллиниковна

Мать ребёнка: Надежда Харламовна

Дарьино, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Наталья Каллиниковна

Мать ребёнка: Надежда Харламовна

Дарьино, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Степан (Стефан) Каллиникович

Мать ребёнка: Надежда Харламовна

Дарьино, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
Около 1855

Сын: Лебедев Карп Каллиникович

Мать ребёнка: Надежда Харламовна

Дарьино, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
1856

Сын: Марк Каллиникович

Мать ребёнка: Надежда Харламовна

Дарьино, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Смоглев Федор Каллиникович

Мать ребёнка: Надежда Харламовна

Дарьино, Тарасовская волость, Кинешемский уезд
Смерть
Неизвестно

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