Каллиник (Калина) Николаевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826
Отец: Николай Ульянович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Надежда Харламовна
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Ульяна (Улания) Каллиниковна
Мать ребёнка: Надежда Харламовна
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Наталья Каллиниковна
Мать ребёнка: Надежда Харламовна
Рождение ребёнка
Около 1852
Сын: Степан (Стефан) Каллиникович
Мать ребёнка: Надежда Харламовна
Рождение ребёнка
Около 1855
Сын: Лебедев Карп Каллиникович
Мать ребёнка: Надежда Харламовна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Марк Каллиникович
Мать ребёнка: Надежда Харламовна
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Смоглев Федор Каллиникович
Мать ребёнка: Надежда Харламовна
Смерть
Неизвестно