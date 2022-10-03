Самодергина Неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.03.1913
Сын: Самодергин Алексей Никифорович
Отец ребёнка: Самодергин Никифор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самодергина Надежда Никифоровна
Отец ребёнка: Самодергин Никифор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самодергина Ефима Никифоровна
Отец ребёнка: Самодергин Никифор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самодергин Михаил Никифорович
Отец ребёнка: Самодергин Никифор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самодергин Василий Никифорович
Отец ребёнка: Самодергин Никифор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Самодергин Петр Никифорович
Отец ребёнка: Самодергин Никифор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Самодергин Никифор
Смерть
Неизвестно