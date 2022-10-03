Самодергина Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самодергина Неизвестно

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.03.1913

Сын: Самодергин Алексей Никифорович

Отец ребёнка: Самодергин Никифор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самодергина Надежда Никифоровна

Отец ребёнка: Самодергин Никифор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самодергина Ефима Никифоровна

Отец ребёнка: Самодергин Никифор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самодергин Михаил Никифорович

Отец ребёнка: Самодергин Никифор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самодергин Василий Никифорович

Отец ребёнка: Самодергин Никифор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самодергин Петр Никифорович

Отец ребёнка: Самодергин Никифор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самодергин Никифор

Смерть
Неизвестно
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