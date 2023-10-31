Кокорина (Шутова) Марфа Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокорина (Шутова) Марфа Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1723 и 1724

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1723 и 1724

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1748

Сын: Кокорин Прокопий Афанасьев

Отец ребёнка: Кокорин Афанасий Иванов

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
1748

Муж: Кокорин Афанасий Иванов

Место жительства
С 1748
Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1749

Сын: Кокорин Иван Афанасьев

Отец ребёнка: Кокорин Афанасий Иванов

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1754

Сын: Кокорин Сосипатр Афанасьев

Отец ребёнка: Кокорин Афанасий Иванов

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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