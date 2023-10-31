Кокорина (Шутова) Марфа Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1723 и 1724
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1748
Сын: Кокорин Прокопий Афанасьев
Отец ребёнка: Кокорин Афанасий Иванов
Бракосочетание
1748
Место жительства
С 1748
Рождение ребёнка
1749
Отец ребёнка: Кокорин Афанасий Иванов
Рождение ребёнка
1754
Сын: Кокорин Сосипатр Афанасьев
Отец ребёнка: Кокорин Афанасий Иванов
Смерть
Неизвестно