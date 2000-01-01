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Переведенцев Иван Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1898 г.р.

Жена

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Переведенцев Михаил Никифорович

Мать: Переведенцева Татьяна Васильевна

Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Переведенцева Мария Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Переведенцева Мария Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Переведенцева Мария Григорьевна

Смерть
Неизвестно
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