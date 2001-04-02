Айди (Айдельдинев) Тауфик Рамазанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Айди (Айдельдинев) Тауфик Рамазанович

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Место рождения

Туголесский Бор, Шатура, Московская область

Дата рождения

01.05.1941

Дата смерти

02.04.2001

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
01.05.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Туголесский Бор, Шатура, Московская область
Смерть
02.04.2001
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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