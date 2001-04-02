Айди (Айдельдинев) Тауфик Рамазанович
Место рождения
Дата рождения01.05.1941
Дата смерти02.04.2001
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
01.05.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
02.04.2001
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)