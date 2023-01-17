Полевой Николай Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полевой Николай Алексеевич

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Место рождения

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Дата рождения

03.07.1796

Дата смерти

06.03.1846

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Место жительства
С 1820 по 1836
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1836 по 1846
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
06.03.1846
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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