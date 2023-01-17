Полевой Николай Алексеевич
Место рождения
Дата рождения03.07.1796
Дата смерти06.03.1846
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1820 по 1836
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1836 по 1846
Смерть
06.03.1846