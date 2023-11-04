Соловьева Анна Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьева Анна Валерьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.10.1979

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соловьева Аглая Константиновна

Отец ребёнка: Соловьев Константин Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соловьева Алина Константиновна

Отец ребёнка: Соловьев Константин Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьев Константин Владимирович

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