Ганичев-Миров Сосипатр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Петр Андрианов
Рождение ребёнка
Вычислено 1870
Сын: Ганичев Афанасий Сосипатрович
Мать ребёнка: Акулина Павловна
Рождение ребёнка
Вычислено 1876
Дочь: Ганичева Татьяна Сосипатровна
Мать ребёнка: Акулина Павловна
Рождение ребёнка
13.02.1884 ст.
Сын: Ганичев-Миров Федор Сосипатрович
Мать ребёнка: Акулина Павловна
дер. Голенина кр-нин Сосипатр Петров и законная жена его Акулина Павлова, оба правосл. Воспр.: той же дер. кр-нин Яков Сосипатров. Крещ.: свящ. Павел Левитский с псаломщ. Яковом Одинцовым.
Рождение ребёнка
08.07.1886 ст.
Сын: Ганичев Андрей Сосипатрович
Мать ребёнка: Акулина Павловна
Нефедовской вол. дер. Голенина кр-нин Сосипатр Петров Ганичев и зак. жена его Акулина Павлова, оба православные. Воспреемники: той же волости и дер. крестьянские дети Яков Ганичев и Феодор Пеньков. Кр... Показать все
Рождение ребёнка
08.07.1886 ст.
Сын: Ганичев Илья Сосипатрович
Мать ребёнка: Акулина Павловна
Нефедовской вол. дер. Голенина кр-нин Сосипатр Петров Ганичев и зак. жена его Акулина Павлова, оба православные. Воспреемники: той же волости и дер. крестьянские дети Яков Ганичев и Феодор Пеньков. Кр... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ганичев Яков Сосипатрович
Мать ребёнка: Акулина Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина Павловна
Смерть
Неизвестно