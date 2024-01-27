Кравчук (Краско) Лидия Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравчук (Краско) Лидия Матвеевна

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Место рождения

Жерносеково, Бешенковичский район, Витебская область

Дата рождения

13.01.1918

Дата смерти

27.06.1990

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1918

Отец: Краско Матвей Федорович

Мать: Краско (Малах) Анна Антоновна

Жерносеково, Бешенковичский район, Витебская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кравчук (Терских) Владимир Пантелеймонович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кравчук Пантелеймон Андреевич

Рождение ребёнка
09.05.1950

Сын: Кравчук Анатолий Пантелеймонович

Отец ребёнка: Кравчук Пантелеймон Андреевич

Рождение ребёнка
1954

Сын: Кравчук Сергей Пантелеймонович

Отец ребёнка: Кравчук Пантелеймон Андреевич

Голдашовка, Вінницька область
Смерть
27.06.1990

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