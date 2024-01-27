Кравчук (Краско) Лидия Матвеевна
Место рождения
Дата рождения13.01.1918
Дата смерти27.06.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1918
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кравчук (Терских) Владимир Пантелеймонович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.05.1950
Сын: Кравчук Анатолий Пантелеймонович
Отец ребёнка: Кравчук Пантелеймон Андреевич
Рождение ребёнка
1954
Сын: Кравчук Сергей Пантелеймонович
Отец ребёнка: Кравчук Пантелеймон Андреевич
Голдашовка, Вінницька область
Смерть
27.06.1990