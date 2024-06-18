Чемериченко Пелагея Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1856
Сын: Чемериченко Федор Васильевич
Отец ребёнка: Чемериченко Василий Петров
Графовка, Краснояружский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно