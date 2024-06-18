Чемериченко Пелагея Емельяновна Вычислено 1830 — найти родственников по фамилии на Familio
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Чемериченко Пелагея Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1828 г.р.

Дети

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чемериченко Василий Петров

Рождение ребёнка
Вычислено 1856

Сын: Чемериченко Федор Васильевич

Отец ребёнка: Чемериченко Василий Петров

Графовка, Краснояружский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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