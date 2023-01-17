Агуреева Феодора Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агуреева Феодора Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1790 ст.

Сын: Агуреев Федор Яковлевич

Отец ребёнка: Агуреев Яков Македониевич (Макеевич, Матвеевич, Моисеевич)

Ольховатка, Харківська область
Рождение ребёнка
1793 ст.

Дочь: Агуреева Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Агуреев Яков Македониевич (Макеевич, Матвеевич, Моисеевич)

Ольховатка, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Агуреев Яков Македониевич (Макеевич, Матвеевич, Моисеевич)

Смерть
Неизвестно
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