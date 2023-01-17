Агуреева Феодора Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1790 ст.
Отец ребёнка: Агуреев Яков Македониевич (Макеевич, Матвеевич, Моисеевич)
Рождение ребёнка
1793 ст.
Дочь: Агуреева Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Агуреев Яков Македониевич (Макеевич, Матвеевич, Моисеевич)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно