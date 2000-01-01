Тихонова (Цветкова) Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1922
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1922
Отец: Цветков Иван Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1947
Сын: Тихонов Владимир Петрович
Отец ребёнка: Тихонов Петр Родионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Исламгиреева Галина Петровна
Отец ребёнка: Тихонов Петр Родионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тихонова Валентина Петровна
Отец ребёнка: Тихонов Петр Родионович
Бракосочетание
Неизвестно