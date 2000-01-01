Тихонова (Цветкова) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонова (Цветкова) Александра Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1922

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1922

Отец: Цветков Иван Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1947

Сын: Тихонов Владимир Петрович

Отец ребёнка: Тихонов Петр Родионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Исламгиреева Галина Петровна

Отец ребёнка: Тихонов Петр Родионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тихонова Валентина Петровна

Отец ребёнка: Тихонов Петр Родионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихонов Петр Родионович

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