Бобров Алексей Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобров Алексей Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бобров Борис Иванович

Мать: (Боброва) Варвара Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бобров Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Федоренко (Боброва) Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Боброва (Каратеева) Любовь Алексеевна

Мать ребёнка: Федоренко (Боброва) Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бобров Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Федоренко (Боброва) Надежда Николаевна

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