Бобров Алексей Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бобров Борис Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бобров Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Федоренко (Боброва) Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Боброва (Каратеева) Любовь Алексеевна
Мать ребёнка: Федоренко (Боброва) Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бобров Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Федоренко (Боброва) Надежда Николаевна