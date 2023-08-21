Шамаль Никита Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамаль Никита Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.03.1984

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1954 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1984

Отец: не указан

Мать: Шамаль Антонина Михайловна

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