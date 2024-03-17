Комаркова (Герасимова) Параскева Михайловна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1914
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.01.1914
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203-780-4969/ стр50 жениху 20 лет, невесте 18 лет
Рождение ребёнка
21.09.1914
Дочь: Комаркова Анна Федоровна
Отец ребёнка: Комарков Феодор Ларионович
https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203-780-4969/ стр36
Смерть
После 1914