Комаркова (Герасимова) Параскева Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комаркова (Герасимова) Параскева Михайловна

Место рождения

Васюково, Можайский, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1914

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1893 г.р.

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Васюково, Можайский, Московская область
Бракосочетание
10.01.1914

Муж: Комарков Феодор Ларионович

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203-780-4969/ стр50 жениху 20 лет, невесте 18 лет
Рождение ребёнка
21.09.1914

Дочь: Комаркова Анна Федоровна

Отец ребёнка: Комарков Феодор Ларионович

https://cgamos.ru/metric-books/203/203-780/203-780-4969/ стр36
Смерть
После 1914

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