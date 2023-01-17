Евсеева Таисия Ивановна
Место рожденияВолгоградская обл, Суровикинский район, хутор Майоров
Дата рождения28.10.1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1969
Отец: не указан
Мать: не указана
Волгоградская обл, Суровикинский район, хутор Майоров
Рождение ребёнка
31.03.1998
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чумаков Дмитрий Александрович
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область