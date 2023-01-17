Евсеева Таисия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евсеева Таисия Ивановна

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Место рождения

Волгоградская обл, Суровикинский район, хутор Майоров

Дата рождения

28.10.1969

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Волгоградская обл, Суровикинский район, хутор Майоров
Рождение ребёнка
31.03.1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чумаков Дмитрий Александрович

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
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