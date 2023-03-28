Фролочкина Анна Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролочкина Анна Игоревна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.09.2011

Муж: скрыто настройками приватности

Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
09.11.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва

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