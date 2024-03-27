Шарафутдинова Эльфет
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.05.1925
Сын: Шарафутдинов Гумар Бакирович
Отец ребёнка: Шарафутдинов Абубакир Муртазович
Башкирская АССР, Кумертауский р-н, д. Новомусино
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шарафутдинов Абубакир Муртазович
Смерть
Неизвестно