Алексеев Матвей Алексеевич
Место рожденияХутор Кашулин, Раздорская на Медведице станица, Усть Медведицкого округа, Войска Донского
Дата рожденияОколо 1855
Дата смертиОколо 1960
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Около 1855
Отец: Алексеев Алексей
Мать: не указана
Хутор Кашулин, Раздорская на Медведице станица, Усть Медведицкого округа, Войска Донского
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Рогачева Мария Матвеевна
Мать ребёнка: Алексеева Ольга Андреевна
Хутор Кашулин, Раздорская на Медведице станица, Усть Медведицкого округа, Войска Донского
Рождение ребёнка
23.02.1913
Дочь: Алексеева Евдокия Матвеевна
Мать ребёнка: Алексеева Ольга Андреевна
Хутор Кашулин, Раздорская на Медведице, Усть Медведицкого округа, Войска Донского
Рождение ребёнка
14.07.1915
Дочь: Великанова Ефросиния Матвеевна
Мать ребёнка: Алексеева Ольга Андреевна
Хутор Кашулин, Раздорская-на-Медведице, Усть - Медведицкого округа, Войска Донского
Место жительства
До 1920
Кашулин, Фроловский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Завьялова Татьяна Матвеевна
Мать ребёнка: Алексеева Ольга Андреевна
Хутор Кашулин, Раздорская на Медведице станица, Усть Медведицкого округа, Войска Донского
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1960
Кубань