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Алексеев Матвей Алексеевич

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Место рождения

Хутор Кашулин, Раздорская на Медведице станица, Усть Медведицкого округа, Войска Донского

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

Около 1960

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: Алексеев Алексей

Мать: не указана

Хутор Кашулин, Раздорская на Медведице станица, Усть Медведицкого округа, Войска Донского
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Рогачева Мария Матвеевна

Мать ребёнка: Алексеева Ольга Андреевна

Хутор Кашулин, Раздорская на Медведице станица, Усть Медведицкого округа, Войска Донского
Рождение ребёнка
23.02.1913

Дочь: Алексеева Евдокия Матвеевна

Мать ребёнка: Алексеева Ольга Андреевна

Хутор Кашулин, Раздорская на Медведице, Усть Медведицкого округа, Войска Донского
Рождение ребёнка
14.07.1915

Дочь: Великанова Ефросиния Матвеевна

Мать ребёнка: Алексеева Ольга Андреевна

Хутор Кашулин, Раздорская-на-Медведице, Усть - Медведицкого округа, Войска Донского
Место жительства
До 1920
Кашулин, Фроловский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Завьялова Татьяна Матвеевна

Мать ребёнка: Алексеева Ольга Андреевна

Хутор Кашулин, Раздорская на Медведице станица, Усть Медведицкого округа, Войска Донского
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алексеева Ольга Андреевна

Смерть
Около 1960
Кубань
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