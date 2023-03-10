Настасья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Настасья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1811 г.р.

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Филат Ермолаев

Отец ребёнка: Ермолай Федотов

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Устинья Ермолаева

Отец ребёнка: Ермолай Федотов

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Мавра Ермолаева

Отец ребёнка: Ермолай Федотов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолай Федотов

Смерть
Неизвестно
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