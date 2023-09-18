Колошин Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1749
Сын: Колошин Митрофан Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1763
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1765
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1767
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1772
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно