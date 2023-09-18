Колошин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колошин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1749

Сын: Колошин Митрофан Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1763

Сын: Колошин Тимофей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1765

Сын: Колошин Карп Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1767

Сын: Колошин Яков Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1772

Сын: Колошин Тимофей Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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