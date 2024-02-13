Колодезная (Варавина) Мария Зеновьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колодезная (Варавина) Мария Зеновьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.01.1876 ст.

Муж: Колодезный Михаил Филиппович

Рождение ребёнка
13.10.1877

Дочь: Колодезная Мария Михайловна

Отец ребёнка: Колодезный Михаил Филиппович

Рождение ребёнка
28.06.1881

Сын: Колодезный Пётр Михайлович

Отец ребёнка: Колодезный Михаил Филиппович

Рождение ребёнка
24.08.1883

Сын: Колодезный Адриан Михайлович

Отец ребёнка: Колодезный Михаил Филиппович

Рождение ребёнка
07.09.1887

Сын: Колодезный Иосиф Михайлович

Отец ребёнка: Колодезный Михаил Филиппович

Смерть
Неизвестно

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