Колодезная (Варавина) Мария Зеновьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.01.1876 ст.
Рождение ребёнка
13.10.1877
Дочь: Колодезная Мария Михайловна
Отец ребёнка: Колодезный Михаил Филиппович
Рождение ребёнка
28.06.1881
Сын: Колодезный Пётр Михайлович
Отец ребёнка: Колодезный Михаил Филиппович
Рождение ребёнка
24.08.1883
Сын: Колодезный Адриан Михайлович
Отец ребёнка: Колодезный Михаил Филиппович
Рождение ребёнка
07.09.1887
Сын: Колодезный Иосиф Михайлович
Отец ребёнка: Колодезный Михаил Филиппович
Смерть
Неизвестно