Васенина (Пестова) Екатерина Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васенина (Пестова) Екатерина Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1863

Отец: Пестов Илья

Мать: не указана

Бракосочетание
06.02.1884 ст.

Муж: Васенин Антипа Зотикович

Рождение ребёнка
02.12.1889 ст.

Сын: Васенин Николай Антипович

Отец ребёнка: Васенин Антипа Зотикович

Рождение ребёнка
06.09.1906

Сын: Васенин Егор Антипович

Отец ребёнка: Васенин Антипа Зотикович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Антиповна

Отец ребёнка: Васенин Антипа Зотикович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пелагея Антиповна

Отец ребёнка: Васенин Антипа Зотикович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васенин Гаврил Антипович

Отец ребёнка: Васенин Антипа Зотикович

Смерть
Неизвестно
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