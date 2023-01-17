Васенина (Пестова) Екатерина Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1863
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1863
Отец: Пестов Илья
Мать: не указана
Бракосочетание
06.02.1884 ст.
Рождение ребёнка
02.12.1889 ст.
Сын: Васенин Николай Антипович
Отец ребёнка: Васенин Антипа Зотикович
Рождение ребёнка
06.09.1906
Отец ребёнка: Васенин Антипа Зотикович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Антиповна
Отец ребёнка: Васенин Антипа Зотикович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пелагея Антиповна
Отец ребёнка: Васенин Антипа Зотикович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Васенин Антипа Зотикович
Смерть
Неизвестно