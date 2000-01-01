Зиновьев (Попова) Наталья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зиновьев (Попова) Наталья Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Попов Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1794

Сын: Зиновьев Моисей Дмитриевич

Отец ребёнка: Зиновьев Дмитрий Васильевич

Деревня Копцова ((Копцева) Старооскольский уезд, Курская Губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зиновьев Дмитрий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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