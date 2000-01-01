Зиновьев (Попова) Наталья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Попов Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1794
Сын: Зиновьев Моисей Дмитриевич
Отец ребёнка: Зиновьев Дмитрий Васильевич
Деревня Копцова ((Копцева) Старооскольский уезд, Курская Губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно