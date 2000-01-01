Кудымов Федор
Место рожденияПермская губерния, Российская империя
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1879
Сын: Кудымов Алексей Федорович
Мать ребёнка: не указана
Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кудымов Николай Федорович
Мать ребёнка: не указана
Пермская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно