Тумаш Евдокия Яковлевна
Место рождения
Дата рождения23.04.1897 ст.
Дата смерти02.04.1898 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
23.04.1897 ст.
Отец: Тумаш Яков Степанович
Мать: Тумаш Акулина Андреевна
Запись N17 апрель 23( 27) 1897 Неведрянской церкви. Восприемники деревни Блинова Николай Андреев и деревни Шамолова Фёдора Ерофеева жена Ольга Стефанова.
Смерть
02.04.1898 ст.
Запись N19 апрель 2(4) Якова Стефанова дочь Евдокия 1/2 от кори Неведрянской церкви