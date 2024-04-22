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Тумаш Евдокия Яковлевна

Место рождения

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

23.04.1897 ст.

Дата смерти

02.04.1898 ст.

Пол

Женский

Отец

1862 г.р.

Мать

1862 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1897 ст.

Отец: Тумаш Яков Степанович

Мать: Тумаш Акулина Андреевна

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Запись N17 апрель 23( 27) 1897 Неведрянской церкви. Восприемники деревни Блинова Николай Андреев и деревни Шамолова Фёдора Ерофеева жена Ольга Стефанова.
Смерть
02.04.1898 ст.
Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Запись N19 апрель 2(4) Якова Стефанова дочь Евдокия 1/2 от кори Неведрянской церкви
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