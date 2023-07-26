Сеник Владимир ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сеник Владимир ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бастина (Бастина) Валентина Николаевна

Рождение ребёнка
1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бастина (Бастина) Валентина Николаевна

Смерть
1943
Самара, Самара, Самарская область
Причина смерти: послевоенные раны

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