Сеник Владимир ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бастина (Бастина) Валентина Николаевна
Смерть
1943
Самара, Самара, Самарская область
Причина смерти: послевоенные раны