Андреев Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.12.1964
Дата смерти06.03.2022
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1964
Отец: Андреев Иван
Мать: Андреева Нина
Бракосочетание
28.08.1987
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.03.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Развод
2012
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
06.03.2022