Андреев Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреев Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.12.1964

Дата смерти

06.03.2022

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.1964

Отец: Андреев Иван

Мать: Андреева Нина

Бракосочетание
28.08.1987

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.03.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Развод
2012

Жена: скрыто настройками приватности

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
06.03.2022
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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