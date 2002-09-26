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Вакуров Олег Дмитриевич
Вакуров Олег Дмитриевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.09.2002
Пол
Мужской
Отец
Вакуров Дмитрий Николаевич
1975 г.р.
Мать
Вакурова (Краснова) Ольга Валентиновна
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.2002
Отец:
Вакуров Дмитрий Николаевич
Мать:
Вакурова Ольга Валентиновна
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