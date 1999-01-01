Арискин Виктор Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.04.1932
Дата смерти01.01.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.01.961
Сын: Арискин Леонид Викторович
Мать ребёнка: Арискина Вера Яковлевна
Рождение
12.04.1932
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Арискина Вера Яковлевна
Рождение ребёнка
01.04.1964
Дочь: Арискина Ольга Викторовна
Мать ребёнка: Арискина Вера Яковлевна
Смерть
01.01.1999