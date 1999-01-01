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Арискин Виктор Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.1932

Дата смерти

01.01.1999

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.01.961

Сын: Арискин Леонид Викторович

Мать ребёнка: Арискина Вера Яковлевна

Рождение
12.04.1932

Отец: Арискин Михаил Алексеевич

Мать: Арискина (Чекашкина) Александра Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арискина Вера Яковлевна

Рождение ребёнка
01.04.1964

Дочь: Арискина Ольга Викторовна

Мать ребёнка: Арискина Вера Яковлевна

Смерть
01.01.1999

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