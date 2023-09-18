Мамаджанян Гоар Гургеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.01.1955
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1955
Отец: Мхитарян Гурген Амбарцумович
Мать: Мхитарян Амалия
Рождение ребёнка
23.08.1977
Дочь: Мамаджанян Люся Рубеновна
Отец ребёнка: Мамаджанян Рубен Георгиевич
Рождение ребёнка
05.05.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мамаджанян Рубен Георгиевич
Тбилиси, ქ. თბილისი
Рождение ребёнка
06.01.1983
Дочь: Мамаджанян Светлана Рубеновна
Отец ребёнка: Мамаджанян Рубен Георгиевич
Рождение ребёнка
06.01.1983
Сын: Мамаджанян Гарегин Рубенович
Отец ребёнка: Мамаджанян Рубен Георгиевич