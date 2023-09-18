Мамаджанян Гоар Гургеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамаджанян Гоар Гургеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.1955

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1955

Отец: Мхитарян Гурген Амбарцумович

Мать: Мхитарян Амалия

Рождение ребёнка
23.08.1977

Дочь: Мамаджанян Люся Рубеновна

Отец ребёнка: Мамаджанян Рубен Георгиевич

Рождение ребёнка
05.05.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мамаджанян Рубен Георгиевич

Тбилиси, ქ. თბილისი
Рождение ребёнка
06.01.1983

Дочь: Мамаджанян Светлана Рубеновна

Отец ребёнка: Мамаджанян Рубен Георгиевич

Рождение ребёнка
06.01.1983

Сын: Мамаджанян Гарегин Рубенович

Отец ребёнка: Мамаджанян Рубен Георгиевич

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