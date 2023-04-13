Klemets Josep
Место рожденияKallina
Дата рождения10.12.1824
Дата смерти19.04.1905
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1843
Жена: Klemets Pedri Marri
Рождение ребёнка
29.01.1844
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Klemets Pedri Marri
Kalina
Рождение ребёнка
02.09.1852
Сын: Klemets Jaan
Мать ребёнка: Klemets Pedri Marri
Raustvere
Смерть
19.04.1905
Похороны
22.04.1905