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Klemets Josep

Место рождения

Kallina

Дата рождения

10.12.1824

Дата смерти

19.04.1905

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1820 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1852 г.р.

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Kallina
Бракосочетание
1843

Жена: Klemets Pedri Marri

Рождение ребёнка
29.01.1844

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Klemets Pedri Marri

Kalina
Рождение ребёнка
02.09.1852

Сын: Klemets Jaan

Мать ребёнка: Klemets Pedri Marri

Raustvere
Смерть
19.04.1905
Похороны
22.04.1905
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