Аксенов Афанасий Иванов 1812 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Аксенов Афанасий Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1787 г.р.

Мать

Около 1777 г.р.

Жена

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Дети

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Около 1855 г.р.
Около 1859 г.р.

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812 ст.

Отец: Аксенов Иван Алексеев

Мать: Наталья Ильина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Около 1835 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Атяшево, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1838

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Атяшево, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1843

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Атяшево, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1855 ст.

Сын: Аксенов Стефан Афанасьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Атяшево, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Около 1859 ст.

Сын: Аксенов Павел Афанасьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Атяшево, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно

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