Аксенов Афанасий Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812 ст.
Отец: Аксенов Иван Алексеев
Мать: Наталья Ильина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1835 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1838
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1843
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1855 ст.
Сын: Аксенов Стефан Афанасьевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1859 ст.
Сын: Аксенов Павел Афанасьевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно