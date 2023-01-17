Воробьёва (Ермолаева) Анна Юлиановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьёва (Ермолаева) Анна Юлиановна

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Место рождения

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Ермолаев Иулиан Сергеевич

Мать: не указана

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
03.10.1888

Муж: Воробьёв Василий Степанович

Рождение ребёнка
17.05.1901

Дочь: Антонина Васильевна

Отец ребёнка: Воробьёв Василий Степанович

Чернь, Чернский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
24.06.1903

Сын: Воробьёв Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Воробьёв Василий Степанович

Чернь, Чернский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
03.10.1904

Сын: Воробьёв Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Воробьёв Василий Степанович

Чернь, Чернский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Воробьёв Василий Степанович

Смерть
Неизвестно
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