Воробьёва (Ермолаева) Анна Юлиановна
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: Ермолаев Иулиан Сергеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
03.10.1888
Рождение ребёнка
17.05.1901
Дочь: Антонина Васильевна
Отец ребёнка: Воробьёв Василий Степанович
Рождение ребёнка
24.06.1903
Сын: Воробьёв Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Воробьёв Василий Степанович
Рождение ребёнка
03.10.1904
Сын: Воробьёв Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Воробьёв Василий Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Воробьёв Василий Степанович
Смерть
Неизвестно