Демчинская (Демчинская) Екатерина Петровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Демчинская (Демчинская) Екатерина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
г. Изюм, Изюмский уезд, Харьковская губерния, Российская империя
Восприемник
24.08.1852 ст.
Рождество-Богородицкая церковь, слобода Боровая, Купянский уезд, Харьковская губерния, Российская империя
Александра Людвиговна (Львовна) Монвиж-Монтвид
Смерть
Неизвестно

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