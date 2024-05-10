Демчинская (Демчинская) Екатерина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
г. Изюм, Изюмский уезд, Харьковская губерния, Российская империя
Восприемник
24.08.1852 ст.
Рождество-Богородицкая церковь, слобода Боровая, Купянский уезд, Харьковская губерния, Российская империя
Александра Людвиговна (Львовна) Монвиж-Монтвид
Смерть
Неизвестно