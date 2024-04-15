Самотой Василий Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самотой Василий Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
11.02.1877 ст.
Николаевка, Сумська область
Феодора Кондратьевна (Белокур) Красуля
Восприемник
21.01.1879 ст.
Николаевка, Сумська область
Климентий Кондратьевич Белокур
Восприемник
26.08.1881 ст.
Николаевка, Сумська область
Моисей Кондратьевич Белокур
Восприемник
31.10.1883 ст.
Николаевка, Сумська область
Степанида Кондратьевна Белокур
Восприемник
12.01.1886 ст.
Николаевка, Сумська область
Антон Кондратьевич Белокур
Восприемник
15.07.1888 ст.
Николаевка, Сумська область
Владимир Кондратьевич Белокур
Восприемник
10.12.1890 ст.
Николаевка, Сумська область
Николай Кондратьевич Белокур
Место жительства
Неизвестно
Николаевка, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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