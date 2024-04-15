Самотой Василий Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Восприемник
11.02.1877 ст.
Феодора Кондратьевна (Белокур) Красуля
Восприемник
21.01.1879 ст.
Климентий Кондратьевич Белокур
Восприемник
26.08.1881 ст.
Моисей Кондратьевич Белокур
Восприемник
31.10.1883 ст.
Степанида Кондратьевна Белокур
Восприемник
12.01.1886 ст.
Антон Кондратьевич Белокур
Восприемник
15.07.1888 ст.
Владимир Кондратьевич Белокур
Восприемник
10.12.1890 ст.
Николай Кондратьевич Белокур
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно