Бурылова (Паинова) Анна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: Паин Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.06.1840
Дочь: (Бырылова) Агриппина
Отец ребёнка: Бурылов / Бырылов Иван Бырылов/
Рождение ребёнка
24.01.1842
Сын: Бурылов Григорий
Отец ребёнка: Бурылов / Бырылов Иван Бырылов/
Рождение ребёнка
13.11.1843
Сын: Бырылов Иоанн
Отец ребёнка: Бурылов / Бырылов Иван Бырылов/
Рождение ребёнка
06.04.1845
Дочь: (Бырылова) Александра
Отец ребёнка: Бурылов / Бырылов Иван Бырылов/
Рождение ребёнка
12.07.1846
Сын: Бурылов Илья
Отец ребёнка: Бурылов / Бырылов Иван Бырылов/
Рождение ребёнка
19.09.1847
Сын: Бырылов Михаил
Отец ребёнка: Бурылов / Бырылов Иван Бырылов/
Смерть
Неизвестно