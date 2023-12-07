Бурылова (Паинова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурылова (Паинова) Анна

Место рождения

Малый Буртым, Пермский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: Паин Иван

Мать: не указана

Малый Буртым, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
21.06.1840

Дочь: (Бырылова) Агриппина

Отец ребёнка: Бурылов / Бырылов Иван Бырылов/

Рождение ребёнка
24.01.1842

Сын: Бурылов Григорий

Отец ребёнка: Бурылов / Бырылов Иван Бырылов/

Рождение ребёнка
13.11.1843

Сын: Бырылов Иоанн

Отец ребёнка: Бурылов / Бырылов Иван Бырылов/

Рождение ребёнка
06.04.1845

Дочь: (Бырылова) Александра

Отец ребёнка: Бурылов / Бырылов Иван Бырылов/

Рождение ребёнка
12.07.1846

Сын: Бурылов Илья

Отец ребёнка: Бурылов / Бырылов Иван Бырылов/

Рождение ребёнка
19.09.1847

Сын: Бырылов Михаил

Отец ребёнка: Бурылов / Бырылов Иван Бырылов/

Смерть
Неизвестно

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