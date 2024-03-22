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Буслаев Захар Иванович

Место рождения

Ребровка, Городищенский уезд, Пензенская губерния

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Ребровка, Городищенский уезд, Пензенская губерния
Осуждение
01.03.1931
Ребровка, Городищенский уезд, Пензенская губерния
Буслаев Захар Иванович - русский, крестьянин-единоличник, неграмотный. Арестован в ноябре 1930 года. Был осуждён 1 марта 1931 года на 3 года и сослан в Северный край. Осуждён за антисоветскую агит... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Морозова Марина Захаровна

Мать ребёнка: Буслаева Агния Филимоновна

Ребровка, Городищенский уезд, Пензенская губерния
Смерть
Неизвестно
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