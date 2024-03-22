Буслаев Захар Иванович
Место рождения
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Осуждение
01.03.1931
Буслаев Захар Иванович - русский, крестьянин-единоличник, неграмотный. Арестован в ноябре 1930 года. Был осуждён 1 марта 1931 года на 3 года и сослан в Северный край. Осуждён за антисоветскую агит... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Морозова Марина Захаровна
Мать ребёнка: Буслаева Агния Филимоновна
Смерть
Неизвестно