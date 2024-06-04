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Стародумов Иван Кириллов

Место рождения

Слудка, Немский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1720

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1720

Отец: Стародумов Кирилл Софронов

Мать: Стародумова Настасья Агафонова

Слудка, Немский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стародумова Арина Федорова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Слудка, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1745

Дочь: Настасья Ивановна

Мать ребёнка: Стародумова Арина Федорова

Слудка, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1752

Дочь: Христина Ивановна

Мать ребёнка: Стародумова Арина Федорова

Слудка, Немский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1762
Слудка, Немский муниципальный район, Кировская область

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