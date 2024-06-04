Стародумов Иван Кириллов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1720
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1720
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1745
Дочь: Настасья Ивановна
Мать ребёнка: Стародумова Арина Федорова
Рождение ребёнка
Около 1752
Дочь: Христина Ивановна
Мать ребёнка: Стародумова Арина Федорова
Смерть
После 1762