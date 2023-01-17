Идлис (Эдлис) Залман — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Идлис (Эдлис) Залман

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Идлис Иосиф Залманович

Мать ребёнка: не указана

Чернигов, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Идлис Соломон Залманович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Идлис Давид Залманович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Идлис Арон Залманович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Идлис Лейба Залманович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Идлис Залман Залманович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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