Огурцов Иван Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огурцов Иван Павлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.02.1915 ст.

Сын: Огурцов Федор Иванович

Мать ребёнка: Огурцова Евдокия Федоровна

Огибный, Волчанский уезд, Харьковская губерния
Запись о рождении в метрической книге Покровской церкви села Рубленого Волчанского уезда Харьковской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Огурцова Евдокия Федоровна

Смерть
Неизвестно
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