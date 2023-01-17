Огурцов Иван Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.02.1915 ст.
Мать ребёнка: Огурцова Евдокия Федоровна
Огибный, Волчанский уезд, Харьковская губерния
Запись о рождении в метрической книге Покровской церкви села Рубленого Волчанского уезда Харьковской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно