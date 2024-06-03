Никифоров Михаил Петрович
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зырёва (Никифорова) Роза Михайловна
Мать ребёнка: Никифорова Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
12.01.1919
Дочь: Уткина (Никифорова) Нина Михайловна
Мать ребёнка: Никифорова Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
1920
Сын: Никифоров Виктор Михайлович
Мать ребёнка: Никифорова Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
1924
Сын: Никифоров Александр Михайлович
Мать ребёнка: Никифорова Евдокия Михайловна
Смерть
Неизвестно