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Никифоров Михаил Петрович

Место рождения

Попадьино, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Попадьино, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зырёва (Никифорова) Роза Михайловна

Мать ребёнка: Никифорова Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
12.01.1919

Дочь: Уткина (Никифорова) Нина Михайловна

Мать ребёнка: Никифорова Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
1920

Сын: Никифоров Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Никифорова Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Никифоров Александр Михайлович

Мать ребёнка: Никифорова Евдокия Михайловна

Смерть
Неизвестно

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