Старожилов Александр Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.09.1959
Дата смерти22.06.2009
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1959
Рождение ребёнка
16.12.1981
Дочь: Старожилова Ирина Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
14.04.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Старожилова Наталья Евгеньевна
Невинномысск, город Невинномысск, Ставропольский край
Смерть
22.06.2009