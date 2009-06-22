Старожилов Александр Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтарожилов Александр Юрьевич

Старожилов Александр Юрьевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1959

Дата смерти

22.06.2009

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1959

Отец: Старожилов Юрий Алексеевич

Мать: Старожилова Елена Даниловна

Рождение ребёнка
16.12.1981

Дочь: Старожилова Ирина Александровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
14.04.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Старожилова Наталья Евгеньевна

Невинномысск, город Невинномысск, Ставропольский край
Смерть
22.06.2009
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close