Матрохин (Мотрохин) Аркадий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрохин (Мотрохин) Аркадий Михайлович

Место рождения

Кичма, Советский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

12.01.1889

Дата смерти

09.12.1937

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1889

Отец: Мотрохин Михаил Павлович

Мать: Мотрохина Анна Ивановна

Кичма, Советский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
09.09.1911

Жена: Мотрохина (Масленникова) Варвара Григорьевна

Рождение ребёнка
01.11.1912

Дочь: Мотрохина Татьяна Аркадьевна

Мать ребёнка: Мотрохина (Масленникова) Варвара Григорьевна

Окунево, Лебяжский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
04.04.1915

Сын: Матрохин Леонид Аркадьевич

Мать ребёнка: Мотрохина (Масленникова) Варвара Григорьевна

Окунево, Лебяжский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
14.03.1916

Сын: Мотрохин Георгий Аркадьевич

Мать ребёнка: Мотрохина (Масленникова) Варвара Григорьевна

Окунево, Лебяжский муниципальный район, Кировская область
Смерть
09.12.1937
Киров, город Киров, Кировская область

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