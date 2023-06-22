Матрохин (Мотрохин) Аркадий Михайлович
Место рождения
Дата рождения12.01.1889
Дата смерти09.12.1937
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1889
Отец: Мотрохин Михаил Павлович
Мать: Мотрохина Анна Ивановна
Бракосочетание
09.09.1911
Рождение ребёнка
01.11.1912
Дочь: Мотрохина Татьяна Аркадьевна
Мать ребёнка: Мотрохина (Масленникова) Варвара Григорьевна
Рождение ребёнка
04.04.1915
Сын: Матрохин Леонид Аркадьевич
Мать ребёнка: Мотрохина (Масленникова) Варвара Григорьевна
Рождение ребёнка
14.03.1916
Сын: Мотрохин Георгий Аркадьевич
Мать ребёнка: Мотрохина (Масленникова) Варвара Григорьевна
Смерть
09.12.1937
Киров, город Киров, Кировская область